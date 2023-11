Die Tage des derzeit stabilen und warm-sonnigen November-Wetters auf Mallorca sind gezählt. Bis zum Wochenende und darüber hinaus werden laut Aemet zwar noch Höchsttemperaturen bis 22 Grad bei Nachtwerten von 10 bis 12 Grad erreicht, am Dienstag der kommenden Woche soll dann aber eine Regenfront mit Wind von Norden her anrücken und Jackenwetter einläuten.

Einstweilen scheint die Sonne allerdings weiterhin vom Himmel, wobei ab und zu Nebel- und Wolkenfelder das Spätsommer-Erlebnis im November trüben können. Der Wind weht schwach bis zeitweise böig aus unterschiedlichen Richtungen. das Meer hat sich bereits gehörig abgekühlt, ist mit etwa 20 Grad aber noch erträglicher als etwa die Ostsee im Hochsommer.

Das Wetter an diesem Dienstag kann als traumhaft bezeichnet werden: Am wärmsten war es am Leuchtturm von Cala Rajada mit sage und schreibe 26,7 Grad. Auf Platz 2 folgt Artà mit 26,5 Grad vor Pollença (26,1), Colònia de Sant Pere (25,7), Muro (25,3), Son Servera (24,6), Sa Pobla (24) und Palma (23,7 Grad).

Der November ist auf Mallorca im Gegensatz zu Mitteleuropa ein eher angenehmer Monat. Richtig kühl wird es auf der Insel erst im Februar und März nach den sogenannten "calmas de enero", ruhigen, sonnigen und milden Tagen im ersten Monat des neuen Jahres.