Beamte der spanischen Nationalpolizei haben in Palma de Mallorca einen Arzt festgenommen, der sich an einer Patientin sexuell vergangen haben soll. Laut einer Pressemitteilung handelt es sich um einen 66-jährigen Mann, der bereits in vergangenen Jahren durch Taten dieser Art an anderen Frauen aufgefallen war.

Der Übergriff war bereits vor einigen Wochen verübt worden, doch erst am vergangenen Donnerstag konnten die Ermittler den zudringlichen Mann festnehmen. Der Arzt soll in einem bekannten staatlichen Gesundheitszentrum in der Balearen-Kapitale tätig sein. Die betroffene Patientin gab an, zunächst mit anzüglichen Bemerkungen bedacht worden zu sein. Danach seien die Kommentare obszön geworden.

Auf einer Liege schob der Arzt der Frau, die wegen einer Krankheit in das Gesundheitszentrum gegangen war, die Kleider hoch. Später warf er sich den Angaben zufolge auf sie und machte sich an ihrer Brust zu schaffen. Die Übergriffe wurden in Anwesenheit einer Begleiterin der Patientin ungeniert verübt.

In Palma finden sich zahlreiche Gesundheitszentren. Wer gemeldet ist, dem wird eines zugeordnet. Anders als in Deutschland gibt es keine Hausärzte. Leidet man an einer schweren Krankheit, wird man im Gesundheitszentrum an einen Spezialisten vermittelt.