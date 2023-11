Wenn im November die bereits zum Teil im Sommer angebrachten Lichter in Palma de Mallorca angeschaltet werden, so ist das auch für viele Urlauber und Residenten aus dem deutschsprachigen Raum ein magischer Moment. Ob Girlanden oder riesige Ornamente: Sobald das alles leuchtet, beginnt die besinnliche Stimmung.

Am kommenden Donnerstag wird es wieder so weit sein: Um genau 20 Uhr wird der Vorgang an der Plaça de la Reina feierlich vollzogen. Vor diesem Hauptereignis startet um 18.30 Uhr ein Umzug von "Lichtwesen" durch den Sa-Feixina-Park. Ab 19 Uhr wird es möglich sein, beleuchtete Pferde zu bestaunen, zum gleichen Zeitpunkt beginnt ein künstlerisches Spektakel auf der Plaça de la Reina. Um 19.15 Uhr wird sich dann ein Lichtdrachen blicken lassen.

Die Wettervorhersage für den Tag sieht nicht schlecht aus: Nach dem für Dienstag bis Mittwoch angekündigten Sturm soll es am Donnerstag zwar noch windig, aber nicht mehr stürmisch. Und mit Regen ist nicht zu rechnen.

Die Weihnachtsbeleuchtung in Palma gilt als ausgesprochen prächtig. Dutzende Kilometer von Girlanden wurden vor allem an Bäume angebracht, das Spektakel auf Straßen wie der Rambla und dem Boulevard Borne lockt traditionell auch Besucher aus Deutschland auf die Insel, die sich in Stadthotels einmieten.