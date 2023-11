Der Mallorca-Urlaub ist am Wochenende für einige Passagiere mit einer Odyssee zu Ende gegangen. Am Samstag, 18. November, gab es technische Probleme an der Eurowings-Maschine, wie die Neue Ruhr Zeitung online berichtet. Erst nachdem bereits alle Düsseldorf-Passagiere auf ihren Plätzen gesessen hatten, bemerkte der Pilot, dass die Bremsen klemmten. Ein Techniker sollte den Bordcomputer neu starten. Daher mussten alle Passagiere die voll besetzte Eurowings-Maschine wieder verlassen und am Terminal von Palma de Mallorca warten. Eigentlich sollte der Flieger Richtung Düsseldorf um 9.35 Uhr starten, berichtet nrz.de.

Dann ist ein Ersatzflieger nach Düsseldorf organisiert worden – allerdings ein kleinerer. Statt 180 Sitzen hatte dieser nämlich nur 150 Sitze zur Verfügung. Daher konnten die Flugäste, die in den hinteren Reihen gebucht waren, gar nicht mitfliegen. "Sie erfuhren von dem völlig überforderten Bodenpersonal, dass sie wegen des kleineren Flugzeuges nicht einsteigen und mitfliegen können. Ihre Koffer dagegen fliegen ohne sie nach Düsseldorf", schreibt die Neue Ruhr Zeitung. Einige Passagiere der hinteren Reihen sollen wiederum doch in den Flieger gelassen worden seien. Es klingt, als sei die Umbuchungsaktion unorganisiert und chaotisch gewesen. Fast drei Stunden später, um 12.44 Uhr, startete der Ferienflieger dann vom Flughafen Palma de Mallorca Richtung Düsseldorf. An Bord wurden den Passagieren "freie Getränke und Snacks bis zu einem Wert von 7,50 Euro pro Person" angeboten, beschreibt es die Zeitung. Welche Rechte Sie als Fluggast bei verspäteten oder annullierten Flügen haben, können Sie hier nachlesen.