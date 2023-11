Der Gemeinderat von Santa Margalida im Nordosten von Mallorca hat in seiner letzten Plenarsitzung einstimmig beschlossen, Fahrzeugen, die eine Höhe von 2,10 Meter oder 5,20 Meter Länge überschreiten, ein Parkverbot in Can Picafort und Son Serra de Marina, zu erteilen. Heißt: Die beiden Mallorca-Dörfer beschließen das Camper-Aus! Das Verbot gilt aber nicht nur für über Nacht parkende Wohnmobile, sondern für alle Fahrzeuge, die größer sind als die besagte Bemessungsgrenze, also auch Lastwagen und Transporter.

Ähnliche Nachrichten Akute Wohnungsnot: Anwohner von immer mehr Campmobilen in Palma genervt Mehr ähnliche Nachrichten Vor allem die in der ersten Meereslinie wohnenden Anwohner hatten sich in der Vergangenheit vermehrt über die großen parkenden Fahrzeuge beschwert, die ihnen die Sicht auf das Meer nehmen. Für diesen Ausblick hätten die Bewohner schließlich eine höhere Miete in Kauf genommen. Obgleich das Verbot für einige Straßen bereits bestand, führten die bisherigen Maßnahmen zu keiner Entlastung der Situation. Das neue Parkverbot besteht nun in allen Straßen beider Ortskerne. Es gibt lediglich einen für Wohnwagen freigestellten Bereich in Son Serra de Marina, der weiter ausgebaut werden soll und künftig Zugang zu Strom, Trinkwasser und Möglichkeiten der Abwasserentsorgung beinhalten soll.