Angesichts der Wohnungsnot in Palma de Mallorca nächtigen immer mehr Menschen in Campmobilen. Diese befinden sich im Augenblick auch an Stellen, wo früher nie solche Fahrzeuge gesichtet worden waren. Recherchen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge wurden sie auch vor dem Son-Moix-Fußballstadion und in Vierteln wie La Vileta, Son Rapinya und Son Xigala erspäht. Früher hatten sich diese mobilen Wohnungen nahe dem Strand von Ciutat Jardí konzentriert.

Angesichts dieser Entwicklung haben die Beschwerden von Anwohnern über die Zustände deutich zugenommen. Diese Fahrzeuge sollten besser in für sie bestimmten Zonen konzentriert werden, zitierte "Ultima Hora" eine Nachbarin, die in der Extremadura-Straße im Viertel Son Rapinya wohnt. Auch in der nahegelegenen Sevilla-Straße – es handelt sich um ein gutbürgerliches Mittelstands-"Barrio" – breitet sich Verärgerung über die ungebetenen Gäste aus. Die zunehmende Anzahl von Wohnmobilen, die am Straßenrand in guten Wohnvierteln stehen, muss im Zusammenhang mit der akuten Wohnungsnot gesehen werden. Da die Mieten ständig steigen und der Wohnraum sehr knapp ist, leihen oder kaufen sich immer mehr Menschn ein Campmobil, um darin zu nächtigen, während sie auf der Insel arbeiten. Viele zeitweise im Tourismusbereich Beschäftigte finden auf Mallorca keine Bleibe und weichen auf solche Fahrzeuge aus. Neben Campmobilen werden auch andere Varianten populärer: Zunehmend wurden normale Pkw gesichtet, auf deren Dächern spezielle zusammenfaltbare Zelte montiert wurden. Damit fallen die Autobsitzer nicht allzu sehr auf.