Mallorca kann in vielerlei Hinsicht mit den höchsten Mieten Spaniens mithalten, wenn es jedoch um Ladenmieten geht, rangiert die Insel unter ferner liefen. Wer als Geschäftsinhaber in Palma so viel Geld wie möglich für Miete ausgeben möchte, kommt mit durchschnittlich 1.140 Euro pro Quadratmeter vergleichsweise günstig weg. Einer Erhebung der auf Immobilien spezialisierten Consultingfirma Cushman & Wakefield zufolge ist dies der Preis für die Prime Location Avenida Jaume III. Im Schatten des spanischen Einzelhandelsriesen El Corte Inglés leisten sich diesen Luxus Marken wie Hawaianas, Nespresso sowie diverse Anwaltskanzleien.

Im Vergleich zu Barcelonas Prachtstraße Passeig de Gràcia mag sich das bieder anhören. In der katalanischen Hauptstadt, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", tummeln sich auf wenigen hundert Metern Schriftzüge von Dior, Versace, Loewe und Prada. Dafür müssen die Luxusmarken auch mit 3.000 Euro pro Quadratmeter jeden Monat mehr als das Doppelte an ihren Vermieter überweisen. Damit ist der Passeig de Gràcia Spaniens teuerste Einkaufsmeile, Palmas Avenida Jaume III. landete im diesjährigen Ranking auf Platz 14.

Im internationalen Vergleich kann jedoch auch Barcelonas Prachtstraße nicht mithalten, sie schafft es hier lediglich auf Rang 17. Ganz oben steht seit Jahren die 5th Avenue in New York, an der es den Quadratmeter für durchschnittlich 20.384 Euro gibt. Knapp dahinter liegt Mailands Via Montenapoleone (18.000 Euro/m2). Bereits abgeschlagen landen Hongkongs Tsim Sha (15.219 Euro/m2) und die New Bond Street in London (14.905 Euro/m2) auf den Plätzen drei und vier. Und für den Quadratmeter Verkaufsfläche an den legendären Champs Élysées in Paris gibt es für durchschnittlich 11.414 Euro/m2, was Rang fünf bedeutet.