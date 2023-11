Beamte der Guardia Civil haben auf Mallorca einen 70 Jahre alten Mann festgenommen, der auf seiner Finca zwei Motocross-Fahrer mutmaßlich mit einer Pistole bedroht hatte. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ereignete sich der Zwischenfall bereits am 11. November. Demnach baten die Motorradfahrer den Fincabesitzer im ländlichen Bendinat um Durchfahrt, die dieser ihnen verweigerte. Im Laufe eines darauf folgenden Streits habe der 70-Jährige, ein portugiesischer Staatsbürger, einen Revolver gezogen und die motorisierten Männer bedroht.

Im Angesicht der Schusswaffe, so die Zeitung, hätten die beiden Männer auf ihren Crossmaschinen kehrtgemacht und die Flucht angetreten. Allerdings war der Fincabesitzer offenbar derart in Rage, dass er mit gezückter Pistole und in Begleitung seines Hundes die Motorradfahrer noch eine Weile verfolgt habe. Nach dem Zwischenfall erstatteten die Männer Anzeige bei der Guardia Civil. Die Beamten stellten den Portugiesen wenige später zur Rede und baten ihn, einen Blick in sein Haus werfen zu dürfen. Der 70-Jährige willigte ein, worauf die Polizisten die Finca durchsuchten und dabei die mutmaßliche Tatwaffe, einen Revolver Kaliber 32, sicherstellten. Einen Waffenschein konnte dessen Besitzer der Meldung zufolge nicht vorweisen.