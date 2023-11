In der vor wenigen Tagen angelaufenen sechsten Staffel der Netflix-Erfolgsserie The Crown ist diesmal auch Mallorca mit von der Partie, wenn auch nicht namentlich genannt. Die Produzenten verlegten laut MM-Schwesterblatt "Ultima Hora" die stattliche Sommerresidenz des einstigen Partners von Lady Diana, des schwerreichen ägyptischen Unternehmers Dodi Al-Fayed, kurzerhand nach Port d'Andratx. Im wirklichen Leben habe sich das Paar, das 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, allerdings zumeist in dessen Villa in Saint Tropez entspannt. Mallorca übernimmt in der Serie somit den Part des mondänen Urlaubsorts an der Côte d'Azur.

Aber auch an Mallorca soll Lady Diana Gefallen gefunden haben. Nicht selten, so heißt es, habe sie ihre Urlaube im Yellow Castle, wie die Prachtimmobilie auf der Insel genannt wird, verbracht. Wer sich betten möchte, wo die verstorbene Prinzessin der Herzen ihre Mallorca-Urlaube verbrachte, kann sich unter anderem an das Onlineportal Airbnb wenden. Dort, so die Zeitung, sei das Anwesen im mediterranen Baustil ab 4.000 Euro pro Tag zu mieten. Dass es durchaus teurer werden kann, auf den Spuren des britischen Königshauses zu wandeln, zeigt ein Blick auf die Internetseite luxury-hideaway.com. Dort liegen die Wochenpreise zwischen 28.945 Euro (Januar bis März) und 59.500 Euro (Hochsommer). Glaubt man der Internetseite, gibt es dafür im Gegenzug schätzungsweise 1.000 Quadratmeter Wohnfläche, den sich maximal zwölf Gäste teilen dürfen. Erreichbar sei das auf einer "privaten Halbinsel" gelegene rund 6.000 Quadratmeter große Grundstück "über das Land als auch das Meer". Fast unnötig zu erwähnen, dass das Yellow Castle über eine private Anlegestelle für "Yachten bis zu 30 Metern" verfügt. Wer allerdings sein Haustier mitbringen möchte, der sei vorgewarnt: "Nur auf Anfrage", heißt es auf der Internetseite.