Ein 18-jähriger Motorradfahrer, der weder einen Führerschein noch eine Versicherung besitzt, ist am Dienstag bei einem Zusammenstoß mit einem Zaun in Palma de Mallorca schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.00 Uhr auf dem Camí de Can Sipera in Sa Casa Blanca. Das berichtet das spanischsprachige Internetportal Crónica Balear am Donnerstag. Wegen dem Aufprall blieb der 18-Jährige auf dem Boden liegen.

Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, doch die Arbeiten erschwerten sich, da die Straße nicht beleuchtet war. Nachdem der junge Mann stabilisiert worden war, wurde er in ernstem Zustand in das Son-Espases-Krankenhaus gebracht. Es wird sogar vermutet, dass er eine Wirbelsäulenverletzung erlitten hat. Nach Angaben von Crónica Balear hatte das Geländemotorrad auch kein Nummernschild. Offenbar hat der Motorradfahrer der Lokalpolizei von Palma gesagt, dass er es einen Tag zuvor gekauft hat, aber die Beamten bezweifeln seine Version. Nachbarn behaupten, er sei schon seit einiger Zeit fahrlässig in der Gegend unterwegs gewesen. Die zuständige Lokalpolizei untersucht derzeit den Unfall.