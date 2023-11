Nach den unbeständigen und teils nassen Tagen zeigt sich die Sonne wieder häufiger auf Mallorca. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes Aemet steigt das Quecksilber am Wochenende tagsüber auf Temperaturen bis zu 20 Grad. Nachts wird es allerdings deutlich kühler, laut Aemet liegen die Werte nach Sonnenuntergang nur noch bei 9 Grad. Dieser findet auf der Insel derzeit um 17:27 statt.

Der Freitag startet mit viel Sonnenschein, am Nachmittag können sich in einigen Regionen allerdings auch Wolkenfelder bilden. Die nächtlichen Temperaturen werden örtlich spürbar sinken. Dann erreichen die Werte nur noch 9 Grad, am Kloster Lluc lediglich 5 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West und Nordwest. Die Temperaturen liegen bei 17 Grad, in einigen Regionen kann allerdings auch die 20-Grad-Marke geknackt werden. Auch am Samstag zeigt sich überwiegend die Sonne. Es sind aber auch wolkige Abschnitte möglich. Die nächtlichen Temperaturen ähneln denen des Vortags.

Aufgrund von hohem Wellengang gibt der spanische Wetterdienst am Samstag die Warnstufe Orange heraus. Betroffen ist vor allem die nördliche Küstenregion. Dort prognostiziert Aemet bis zu acht Meter hohe Wellen. Für den Nordwesten und Nordosten wurde die Warnstufe Gelb herausgegeben. Die Wellen erreichen eine Höhe von drei bis vier Metern.

Am Sonntag wird es auf der Insel wieder unbeständiger. Im Laufe des Tages wechseln sich Sonne und Wolken ab, in einigen Regionen sind auch Regenschauer möglich. Die Temperaturen liegen bei 18 Grad, nachts sinken die Werte auf 12 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei 19 Grad. Die neue Woche startet ebenfalls mit einem Mix aus Sonne und Wolken.