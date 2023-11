Der Grundstein für eine neue spektakuläre Attraktion auf Mallorca ist gelegt. Am Donnerstag wurde feierte das deutsche Motorworld Group die Grundsteinlegung ihrer neuen Niederlassung an der Flughafenautobahn von Palma, die im Herbst kommenden Jahres ihre Türen öffnen soll. Die automobile Erlebniswelt entsteht auf dem über 80.000 qm großen Areal des ehemaligen Coca-Cola-Werks. Mathias Buttkus, Geschäftsführer der Motorworld Mallorca legte zusammen mit Jaime Martínez Llabrés, dem Bürgermeister von Palma de Mallorca sowie weiteren Stadtabgeordneten im Beisein von zahlreichen Gästen den symbolischen Grundstein gelegt. Mit in die Zeitkapsel wurde auch ein Exemplar des Mallorca Magazins als Glücksbringer gelegt.

Die neue automobile Erlebniswelt befindet sich direkt an der Autobahn zwischen dem Flughafen und Palma. Auf einer Fläche von über 15.000 Quadratmeter Mietfläche erwartet die Besucher zukünftig die ganze Welt der Mobilität: Supercars, Oldtimer, Sammlerfahrzeuge, E-Mobilität, Motorräder und alles, was dazu gehört, wie Zubehör, Accessoires und Lifestyleprodukte sowie Kunst und vieles mehr. „Wir freuen uns, auf einer der schönsten Inseln der Welt einen Raum für die faszinierende Welt der Mobilität zu schaffen", so Mathias Buttkus. „Auf den Balearen gibt es ein großes Interesse an der Welt der Automobile und der Mobilität, was sich unter anderem in den zahlreichen Oldtimer-Clubs und deren Events und Rallyes widerspiegelt." Die Motorworld Group ist eine eigenständige Unternehmensgruppe, die aus der Unternehmensgruppe Dünkel Holding mit Sitz in Schemmerhofen (Baden-Württemberg) hervorgeht. Der Ursprung des familiengeführten Unternehmens geht auf das Jahr 1930 zurück. Die Motorworld Group entwickelt, baut und betreibt Erlebniswelten, die der mobilen Leidenschaft gewidmet sind, und gilt in ihrer Gesamtheit als weltweit größtes, mehrfach auch international ausgezeichnetes, markenunabhängiges Oldtimer- und Sportwagenzentrum. Sie vereint mit über 40 der weltweit wertvollsten und exklusivsten Fahrzeugmarken das Marken-Who-is-Who der gesamten Mobilitätsbranche. Erster Standort ist die 2009 eröffnete und seither mehrfach erweiterte Motorworld Region Stuttgart in Böblingen. Weitere Projekte und Aktivitäten unter der Marke Motorworld® wurden in den vergangenen Jahren initiiert. Nach dem gleichen Konzept wie die Motorworld Region Stuttgart eröffnete im Juni 2018 die Motorworld Köln-Rheinland. Hier findet sich eine der bedeutendsten Sammlungen des Motorsports: Die private Sammlung von Formel-1-Legende Michael Schumacher. Im Mai 2021 hat die Motorworld München ihre Tore geöffnet. Weitere in Planung und im Bau befindliche und bereits teilaktive Standorte sind die Motorworld Zeche Ewald-Ruhr, die Motorworld Luxembourg sowie die Motorworld Mallorca. Dem Konzept der Motorworld Manufakturen folgen die Standorte in Berlin, Rüsselsheim und Zürich. Das Motorworld Village Metzingen setzt den Fokus auf Veranstaltungen.