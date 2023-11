An der Playa de Palms steht nun ein Modernisierungsprojekt an, das die Uferpromenade zeitweilig in eine Großbaustelle verwandeln wird. An diesem Dienstag wurde von Palmas Rathaus die nächste Phase der Modernisierung der Playa de Palma präsentiert. In den kommenden Monaten wird nämlich die dortige Kanalisation erneuert, genauer gesagt die vier Kilometer lange Regenrückhaltevorrichtung, die dafür sorgt, dass bei Niederschlägen kein Dreckwasser ins Meer fließt. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2025 abgeschlossen sein.

Das Gesamtbudget für die Verbesserung der ersten Meereslinie der Playa de Palma und der zweiten Linie beträgt rund 9,4 Millionen. Die Stadträtin für Infrastrukturen, Belén Soto, erklärte gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, dass im Zuge der Modernisierung ein Betonkanal gebaut werde, der unter der ersten Meereslinie der Playa de Palma verläuft, die vom Wildbach Sa Sini zum Wildbach es Jueus führe. Auch die Beleuchtung an der Playa de Palma soll erneuert werden. "Die Beleuchtung wird moderner und zeitgemäßer sein und soll künftig nicht durch die Korrosion des Meeres beschädigt werden", so Soto. Die Laternenmasten werden aus zwei Armen bestehen, von denen einer den Bereich der Promenade und der andere den Bereich vom Beginn des Sandes bis zum Meer beleuchten wird. So werde die Gegend vor allem nachts besser beleuchtet und dadurch sicherer. Der Präsident der Hoteliersvereinigung von Platja de Palma, Pedro Marín, lobte den Beginn der Arbeiten: "Ohne gute Beleuchtung gibt es mehr Raubüberfälle, dader Strand viel dunkler ist". Insgesamt werden 169 Straßenlaternen mit einer Höhe von 13,2 Metern in der ersten Meereslinie, 127 mit einer Höhe von 9,8 Metern in der zweiten Linie und weitere 117 mit einer Höhe von mehr als vier Metern in der zweiten Linie und im restlichen Gebiet aufgestellt. Darüber hinaus werden zwischen dem 7. und 15. Balneario Pergolen errichtet, die zwischen den begrünten Bereichen mit Photovoltaik-Paneelen bedeckt werden. Die Arbeiten werden auf einer Länge von vier Kilometern durchgeführt. In der Hochsaison, die zwischen Juni und September stattfindet, sollen die Bauarbeiten allerdings ausgesetzt werden. Es werden Tiefbauarbeiten nötig sein, die die Sperrung der Uferpromenade auch für Fußgänger nach sich ziehen soll. Stellenweise soll auch das Straßenpflaster erneuert werden.