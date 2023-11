Der für Dezemberbeginn angekündigte Streik des Bodenabfertigungspersonals am Flughafen Son Sant Joan auf Mallorca ist am Mittwoch abgesagt worden. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" haben Vertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften vor der Schlichtungsstelle SIMA (Servicio Interdondefederal de Mediación y Arbitraje) eine Einigung erzielt. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur Europa Press darüber berichtet. In welchen Punkten sich beide Parteien konkret entgegenkamen, wurde bislang nicht bekannt.

Für die Arbeitsniederlegung hatte die Großgewerkschaft UGT das anstehende Brückenwochenende zu Dezemberbeginn gewählt. Nach Zeitungsinformationen war geplant, dass das Handling-Personal an allen spanischen Flughäfen am 5. und 10. Dezember in den Streik trete. Damit wollten die Angestellten ihren Unmut über die jüngste Konzessionsvergabe für den Handling-Service kundtun. Der spanische Flughafenverwalter AENA hatte diesen im Oktober den beiden Unternehmen Avia Partner und Swissport übertragen. Diese sollen Medienberichten zufolge zu Beginn des Jahres 2024 die beiden bisherigen Unternehmen Iberia und Acciona ablösen. Ähnliche Nachrichten Am Flughafen Mallorca: Handling-Mitarbeiter kündigen Streik für Dezember an Unter der Belegschaft des Bodenabfertigungspersonals hatte der angekündigte Wechsel großes Unbehagen ausgelöst. Einem Gewerkschaftsvertreter zufolge führe die Konzessionsvergabe zu "Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Einhaltung von Tarifverträgen". UGT warf AENA unter anderem vor, in den Ausschreibungsbedingungen keine Sanktionsmechanismen für den Fall verankert zu haben, dass die neuen Konzessionäre gegen bestehende Vereinbarungen verstießen. In diesem Zusammenhang verwies die Gewerkschaft auf "zahlreiche Tarifvertragsverstöße seitens aller Handling-Unternehmen in den zurückliegenden sieben Jahren". Hoteliers, Reiseveranstalter und Touristiker auf Mallorca reagierten auf die Absage des Streiks mit großer Erleichterung. Das Brückenwochenende zu Dezemberbeginn nutzen traditionell zahlreiche Spanier für Reisen im Inland.