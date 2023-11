Früher LGBT-Club, bald Urlaubsparadies: Mitten in Palmas Terreno-Viertel entsteht ein Vier-Sterne-Hotel

Der Nachtclub "Black Cat", der ehemals als Treffpunkt der schwul-lesbischen und queeren Szene auf Mallorca bekannt war, ist am Mittwoch Bullodozern zum Opfer gefallen. Nun soll auf dem Grundstück in der Calle Joan Miro 75 in Palmas Ausgehviertel El Terreno, das die spanische Piñero-Gruppe erworben hat, ein luxuriöses Hotel gebaut werden. Wann das neue Haus bezugsbereit ist, steht nocht nicht fest.

Das "Black Cat", nahe zur Plaça Gomila, hatte seine Tore bereits im Jahr 1987 geöffnet, und war dafür bekannt, dass hier mit die heißesten Partys der Insel veranstaltet wurden. Nach seiner Schließung im 2013 war dort vorübergehend der Latino-Club New Millenium untergebracht. Danach hatte es immer wieder Fälle von Hausbesetzungen in dem Gebäude gegeben. Ähnliche Nachrichten BCM-Chef Jaime Lladó: "In unseren Diskotheken wäre so eine Tragödie undenkbar" Mehr ähnliche Nachrichten Auch die angrenzende Immobilie in der Calle Joan Miro 73, wo sich die "Bar La Sifonería" und die Bar "La Vermutante" befand, wurden von dem Unternehmen Piñero aufgekauft. Da das Objekt unter Denkmalschutz steht, wird es komplett restauriert, wofür die Stadt Palma bereits eine Genehmigung erteilt hat. Das neue Vier-Sterne-Hotel soll sich auch auf diesen Bau erstrecken. Das Terreno-Viertel und die Plaça Gomila verändern sich momentan in einem großen Tempo. Erst jüngst kaufte die Camper-Gruppe mehrere Gebäude in der Zone, die lange als eines der aktivsten Zentren des Nachtlebens galt. Derzeit wird der Bereich wiederbelebt. Unter anderem wurde dort im August dieses Jahres die Eröffnung des Show-Clubs Lío Mallorca gefeiert, wo früher die Diskothek Tito's untergebracht war.