Ermittler der Guardia Civil haben auf Mallorca einen 15-jährigen Jugendlichen in Gewahrsam genommen, der unter Tatverdacht steht, Propagandamaterial der radikalislamistischen Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) verbreitet zu haben. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" erfolgte die Festnahme am vergangenen Dienstag in der Inselhauptstadt Palma. Zeitgleich habe die Polizei im Rahmen dieser Ermittlungen einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen in der westspanischen Stadt Cáceres (Extremadura) festgenommen. In beiden Fällen habe der jeweilige Haftrichter Untersuchungshaft angeordnet.

Ähnliche Nachrichten Gericht weist Mallorca-Islamist für zehn Jahre aus Behördenangaben zufolge hätten sich die mutmaßlich strafbaren Aktivitäten der beiden Jugendlichen nicht darauf beschränkt, im Internet zugängliches Propagandamaterial zu konsumieren und weiterzuverbreiten. Die beiden mutmaßlichen IS-Sympathisanten seien zudem dazu übergangen, radikalislamistisches Material mit gewaltverherrlichenden Videos über eigene Accounts zu verbreiten. Diese Seiten, die nach Angaben der Ermittler dazu dienen sollten, Anhänger zu radikalisieren und für den Dschihad zu begeistern, seien durch ein eigens für diesen Zweck kreiertes Logo identifizierbar gewesen. Weiter teilte die Polizei am Donnerstag mit, dass beide Festgenommen ein Video veröffentlicht hätten, auf dem der Brüssel-Attentäter vom 16. Oktober dem IS die Treue geschworen habe. Der aus Tunesien stammende Attentäter hatte damals am Rande eines Länderspiels zwei schwedische Fußballfans erschossen.