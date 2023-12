Das Wetter auf Mallorca wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Nach Angaben des Pressesprechers des spanischen Wetterdienstes Aemet, Miquel Gili, hält an diesem Freitag eine Kaltfront auf der Insel Einzug. Erreichten die Temperaturen an diesem Donnerstag noch 24 Grad, steigt das Quecksilber dann nur noch auf 15 Grad.

Zuvor werden in einigen Gebieten Windböen von 60 bis 70 Kilometern pro Stunde erwartet. Aus diesem Grund hat Aemet am Freitag für den Süden, Osten und Nordwesten sowie für das Tramuntana-Gebirge zwischen 12 und 18 Uhr die Wetterwarnstufe Gelb herausgegeben. Zudem ist an der Küste aufgrund von hohen Wellen Vorsicht geboten. Auch am Samstag bleibt die Wetterwarnstufe Gelb bestehen. Diese gilt dann im Norden und Nordwesten der Insel.

Der Freitag startet sonnig, in einigen Regionen können sich harmlose Wolkenfelder bilden. Die Temperaturen erreichen 20 Grad, nachts bleiben die Werte bei 18 Grad für diese Jahreszeit außergewöhnlich mild. Gegen Abend kann es auf der Insel zu Regenschauern kommen. Dennoch prognostiziert der spanische Wetterdienst bis zu sieben Sonnenstunden.

#Viernes con aviso por rachas de 70 km/h de componente W de forma local en todas las islas.



· Más probables hacia el mediodía y primeras horas de la tarde.



· En Pitiusas, N Mallorca y W Menorca también podrían producirse por la noche y primeras horas de la madrugada del sábado. pic.twitter.com/vInxZj2KK0 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 30, 2023

Aufgrund von teils starken Sturmböen hält Aemet die Warnstufe Gelb auch am Samstag in einigen Gebieten des Archipels aufrecht, so zum Beispiel im Norden und Nordwesten der Insel. Im Laufe des Tages wechseln sich Sonne und Wolken ab, die Temperaturen erreichen 16 Grad, nachts kühlt es auf 13 Grad ab. Am Sonntag scheint überwiegend die Sonne, doch es sind auch wolkige Abschnitte möglich. Die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag, nur nachts wird es bei Werten um die 8 Grad deutlich kühler. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt um die 18 Grad.