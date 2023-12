Ab diesem Freitag ist die Mitnahme von Motorrollern oder Elektrofahrrädern in Zügen, U-Bahnen und TIB-Überlandbussen auf Mallorca verboten. Die Maßnahme, die bereits in Palmas Stadtbussen der EMT umgesetzt wurde, wird nun für die kommenden sechs Monate auf alle öffentlichen Verkehrsmittel auf der Insel ausgeweitet.

Nach Angaben des balearischen Ministerium für Wohnungswesen und Mobilität wird diese Maßnahme aus Sicherheitsgründen getroffen, da es bereits Fälle von Bränden infolge von Explosionen in den Batterien dieser Geräte in den öffentlichen Verkehrsmitteln gegeben hatte.

Das staatliche spanische Eisenbahnunternehmen Renfe hatte die Einführung der neuen Regelung bereits angekündigt. Es werde nicht nur auf den Balearen, sondern auch in Pendlerzügen in anderen Gemeinden und im Nahverkehr in anderen spanischen Städten durchgesetzt. Und damit ist Spanien nicht alleine: Einige Bahnbetreiber in Großbritannien und in Deutschland haben Elektroroller ebenfalls aus ihren Zügen verbannt, so zum Beispiel in London und Hamburg.

In den kommenden sechs Monaten soll jetzt die Wirksamkeit der Maßnahme bewertet und geprüft werden. Nicht-elektrische Fahrräder und Scooter dürfen weiterhin in Zügen und Überlandbussen mitgenommen werden, allerdings zusammengefaltet und ohne zusätzlichen Platz zu beanspruchen. Dieser sei nämlich für Rollstühle und Kinderwagen vorgesehen.