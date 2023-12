Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitag auf Mallorca tödlich verunglückt. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" stieß der Motorradfahrer auf Höhe Kilometer 5,8 der Landstraße zwischen Villafranca und Porreres frontal mit einem Lkw zusammen. Die herbeigerufenen Notärzte hätten zwar Wiederbelebungsversuche unternommen, der Unglücksfahrer sei aber noch am Unfallort gestorben. Die Guardia Civil nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Nach Zeitungsangaben ereignete sich der Unfall gegen 10.50 Uhr. Demnach war der Motorradfahrer in Richtung Porreres unterwegs. Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge verlor der Kradfahrer in einer Kurve für einen kurzen Moment die Kontrolle über seine Suzuki GSXR. Dem in diesen Moment entgegenkommenden Lkw konnte der Motorradfahrer daraufhin nicht mehr auszuweichen. Infolge des Zusammenstoßes, so das Blatt, sei der Kradfahrer mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert worden.

An den Unfallort eilten mehrere Notärzte sowie Beamte der Guardia Civil und der Ortspolizei Porreres.