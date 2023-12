Anlässlich der erstmals stattfindenden Buchmesse weiht die Gemeinde Santanyí an diesem Sonntag das neue Kulturzentrum s'Abeurador ein. Mit dem 150 Quadratmeter großen denkmalgeschützten Gebäude, das zuletzt als Lagerraum genutzt wurde, soll nach dem Willen von Bürgermeisterin Maria Pons "Bürgern eine kulturelle Einrichtung" zur Verfügung stehen. Das Konzept in dem aus hellem Naturstein errichtete Haus sei darauf ausgelegt, sowohl für Buchvorstellungen, Kunstausstellungen oder audiovisuelle Projekte geeignet zu sein. Die offizielle Einweihung, so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", findet in der im Südosten Mallorcas gelegenen Gemeinde am Sonntag um 10 Uhr statt.

Ähnliche Nachrichten Schweizerin will eine Disko in Cala d'Or wieder zum Leben erwecken Die Planungsphase von s'Abeurador geht dem Zeitungsbericht zufolge auf den derzeitigen Präsidenten des Inselrates von Mallorca, Llorenç Galmés (Volkspartei PP), zurück. Vor etwa sechs Jahren brachte der damalige Bürgermeister das Projekt auf den Weg. Vier Jahre Bauzeit und diverse Verzögerungen später ist es an diesem Wochenende so weit: s'Abeurador öffnet seine Pforten. Bereits kurz nach Baubeginn 2019 war es aufgrund von Differenzen zwischen Gemeinde und ausführendem Unternehmen zur ersten Unterbrechung der Bauarbeiten gekommen. Daran hätten sich zunächst die Corona-Pandemie und anschließend die erneute öffentliche Ausschreibung nahtlos angeschlossen, so "Ultima Hora". Bürgermeister Galmés hatte damals im Sinn, das umgebaute Gebäude als Kunstzentrum zu nutzen und größtenteils in den Dienst des italienischen Installations- und Videokünstlers Fabrizio Plessi, 83, zu stellen. Die seit Juni regierende Pons votierte in der Endphase der Bauarbeiten schließlich dafür, s'Abeurador verstärkt der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.