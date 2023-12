Im Urteil zum Porreres-Verbrechen wird Pau R. endgültig vom Vorwurf des Totschlags freigesprochen. Der zuständige Richter hat diese Entscheidung getroffen, weil das Urteil der Geschworenen Zweifel aufkommen ließ und die von der Staatsanwaltschaft geforderte Mehrheit für eine Verurteilung nicht ausreichte. Der 83-jährige Mann, der 2018 einen der beiden Brüder, die in sein Haus eingedrungen waren, um ihn auszurauben, erschossen hatte, muss aber angesichts der enormen verfahrenstechnischen Zweifel an dem bisherigen Verfahren möglicherweise noch mit Berufung vor dem balearischen und dem obersten spanischen Gerichtshof rechnen.

Zweifelsfrei verurteilt sind die drei Angeklagten wegen des Einbruchs in das Haus des Seniors im Februar 2018. Das Urteil sieht eine Strafe von vier Jahren und acht Monaten für José Antonio S.L. sowie vier Jahre und sechs Monate für Marcos R.V., die beiden Drahtzieher des Einbruchs, vor sowie drei Jahre für Freddy E., den Bruder des verstorbenen Mauricio E. Der dritte Angeklagte wurde darüber hinaus zu zwei Jahren Gefängnis wegen Körperverletzung verurteilt, die er dem 83-Jährigen zugefügt hatte.

In einem ersten Verfahren hatten die neun Schöffen sich nicht auf ein einstimmiges Ergebnis einigen können. Die Option, die sie mit fünf zu vier Stimmen für erwiesen erklärten, war, dass er in seinem Haus angegriffene Rentner in seinen geistigen Fähigkeiten beeinträchtigt war, was eine Strafe entsprechend der Forderung der Staatsanwaltschaft, nämlich vier Jahre Gefängnis, bedeutet hätte. Die Minderheit der Schöffen hatte für Freispruch plädiert.

In seinem jetzigen Urteil schrieb der Richter, dass die Schöffen in zwei unterschiedliche Richtungen, nämlich zu einem Freispruch oder zu einer milderen Strafe tendierten. In Anbetracht der Unstimmigkeit hatte er zunächst einen Freispruch ausschließen müssen, da die entsprechenden Mehrheiten nicht erreicht wurden. Doch jetzt lautet die neue Entscheidung des Richters: „All diese Zweifel, die nicht ausgeräumt werden konnten, führen mich zur Anwendung des Grundsatzes in dubio pro reo zugunsten von Pau R. und zum Freispruch." Sein neues Urteil erging, nachdem der balearische Gerichtshof eine Wiederholung des Verfahrens abgelehnt hatte.

Das zurückliegende Gerichtsverfahren hat auch die Details des Tathergangs festgehalten: Demnach heißt es nun in dem Urteil, dass S.L., R. und die E.-Brüder den Raubüberfall auf den Rentner und seine Frau vereinbart hatten, weil sie wussten, dass der Senior durch seine wirtschaftliche Tätigkeit mit Spielautomaten in Besitz von Geld ist. Sie parkten an einer Straße in der Nähe des Hintereingangs des Hauses und die beiden Brüder warteten auf den Rentner. Als er aus dem Haus kam, packten sie ihn, hielten ihm die Hände vor den Mund und zogen ihn ins Haus zurück. Beide führten Brechstangen mit sich und hatten sich maskiert. Freddy ging mit R. in den Keller, wo sie aus dem Tresor 15.000 Euro herausnahmen. Währenddessen überwachte sein Bruder die Frau im Obergeschoss.

Nachdem die Brüder das Geld eingepackt hatten, begannen sie ihr Opfer anzubrüllen und zu stoßen, um die Herausgabe von noch mehr Geld zu erzwingen. In diesem Moment nahm der Rentner, verängstigt durch die Drohungen und einen vorangegangenen Raubüberfall in seinem Haus, eine bereits geladene Schrotflinte und schoss aus eineinhalb Metern Entfernung auf Mauricio. Sein Bruder attackierte darauf hin den älteren Mann, schlug mehrmals auf ihn ein. Dann ergriffen die Brüder die Flucht. Im weiteren Verlauf erlag der 25-jährige Mauricio den Folgen des Schusses.