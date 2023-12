In einer besorgniserregenden Entwicklung kehrt die gefährliche, in der Szene unter dem Namen "caballo" bekannte Droge Heroin zurück auf die Straßen von Palma de Mallorca. Dadurch und damit auch die düsteren Erinnerungen an die Drogenepidemie der achtziger Jahre. In den letzten Monaten wurden Gruppen von Drogenabhängigen verstärkt in dem ehemaligen Shoppingcenter unterhalb der Plaça Major dabei beobachtet, wie sie sich Heroin gespritzt haben. Ein trauriges Szenario, das an vergangene Zeiten erinnert.

Die Rückkehr der Droge ist nicht auf Einzelfälle beschränkt, sondern scheint sich in verschiedenen Stadtteilen, insbesondere in der Problemsiedlung Son Banya, erneut ausgebreitet zu haben. Ein Polizeibeamter bestätigte gegenüber der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, dass Heroin in den letzten Jahren in Teilen der Szene von anderen Drogen wie Kokain, Pillen, Marihuana und Haschisch verdrängt wurde. Doch nun taucht es, ob geraucht oder gespritzt, wieder vermehrt auf dem Schwarzmarkt auf. Ähnliche Nachrichten Mit Drogen gegen Depression: Diese Psycho-Expertin wagt neue Heilmethode auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Die Plaça Major und ihre Umgebung sind besonders betroffen, wo Drogenabhängige sich zu jeder Tages- und Nachtzeit in unterirdischen Räumen der Carrer Sindicat treffen, fernab neugieriger Blicke. Die riskante Praxis, sich gegenseitig eine Dosis in den Hals zu spritzen wurde bereits mehrfach von Anwohnern beobachtet. Besonders besorgt berichten diese Augenzeugen darüber, dass die Spritzen danach oft achtlos auf den Boden geworfen werden. Heroin hat ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen für die Abhängigen, und viele Bewohner der Plaça Major erinnern sich mit Sorge an die Jahre, in denen die Stadt von einer Drogenepidemie heimgesucht wurde. Die aktuelle Wiederkehr dieser dunklen Vergangenheit alarmiert die Anwohner und stellt die lokalen Behörden vor neue Herausforderungen im Kampf gegen den Drogenmissbrauch.