Die Nationalpolizei hat in Palma einen bedeutenden Schlag gegen eine kriminelle Vereinigung geführt, die auf deutschen Autobahnen Lastwagen überfallen und Wertgegenstände im großen Stil erbeutet haben soll. Der Anführer der Bande, ein Pole, wurde in einer gemeinsamen Aktion von deutschen Behörden, vertreten durch die Bundespolizei (BKA), und der spanischen Nationalpolizei verhaftet.

Die räuberische Organisation hatte sich darauf spezialisiert, Lastwagen an deutschen Raststätten zu überfallen, indem sie die Planen der Anhänger aufgeschnitten und die Fahrzeuge so systematisch plünderten. Die Diebesbande studierte vorab sorgfältig die Routen der Lastwagen und den Inhalt der Transporte, um ihre Raubzüge präzise planen zu können. Gestohlene Waren wurden dann in Lagerhäusern und Garagen in Polen zwischengelagert, bevor sie über Internetplattformen oder direkt in Geschäften verkauft worden sein sollen.

Überraschenderweise wurde der mutmaßliche Anführer der Bande in Can Pastilla verhaftet, wo er bislang ein Fahrradverleihgeschäft betrieben habe. Der mutmaßliche Täter steht im Verdacht, Fahrräder zu vermieten, die zuvor in Deutschland aus Lastkraftwagen gestohlen wurden. Bei der Durchsuchung seines Geschäfts und seiner Wohnung wurden mehr als 7.000 Euro Bargeld und 96 Fahrräder im Wert von etwa 115.000 Euro beschlagnahmt.

Die Festnahme markiert einen wichtigen Schritt im Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität und zeigt die effektive Zusammenarbeit zwischen deutschen und spanischen Strafverfolgungsbehörden. Der Verdächtige wird nun den deutschen Justizbehörden übergeben, um sich für seine mutmaßlichen Verbrechen vor einem deutschen Gericht zu verantworten.