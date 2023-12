Achtung, es weihnachtet wieder auf Mallorca! Die Weinkellerei Vino de la Isla in Algaïda lud zum ersten Advend und öffnete ihre Tore für den eintägigen Weihnachtsmarkt. Bei viel Sonnenschein wurde bei Glühwein und Weinen der Bodega im Freien die Weihnachtszeit eingeläutet. Mehrere Stände boten Delikatessen an. Besonders beliebt waren die Plätzchen und Kuchen der wohltätigen Vereinigung "Dogfriends", die es sich zum Ziel gemacht hat, ausgesetzten Hunden zum Fest eine neue Familie zu schenken, indem sie herrenlose Vierbeiner an adoptionswillige Familien vermittelt.

Der Weihnachtsmarkt wurde gut besucht, zumal viele Gäste die Gelegenheit nutzten, um Weihnachtsbäume zu ergattern, die wahrlich nicht überall auf der Insel zu finden sind. Bemerkenswert war auch der Andrang innerhalb des Weinguts, wo das neue Wine-Tasting-System der Bodega ausprobiert werden konnte. In einem großen Glasdispenser befinden sich 62 Inselweine, die nach Gusto per Knopfdruck und gegen Bezahlung ausgewählt und probiert werden können. Die beiden Geschäftsführer Timo Koch und Henri Fink hatten die Bodega 2016 mit dem Ziel gegründet, den Besitzern kleinerer Fincas die Möglichkeit zu geben, eigene Weine herzustellen. Vielen Besuchern des Weihnachtsmarkts wurde durch das Wine-Tasting-System die Suche nach Weihnachtsgeschenken von der Insel erleichtert. Sie kauften schlicht einige der 62 Weine, die sie probiert hatten. Also für Bodega und Gäste eine vorweihnachtliche Win-win-Situation ...