Fünf Mallorquiner haben an diesem Wochenende eine Gruppe von Hunden von der Autobahn gerettet. Am Samstagabend gelang es ihnen, mehrere orientierungslose Vierbeiner von Palmas Ringautobahn Via de Cintura herunterzubringen. Die fünf Freunde waren zuvor zu einer Runde Paddle-Tennis verabredet gewesen und wollten anschließend noch in die Innenstadt, um etwas zu trinken. Auf dem Weg dorthin bemerkten sie mehrere Tiere, die ziellos auf der sechsspurigen Schgnellstraße herumliefen.

Vier der fünf Freunde nach der erfolgreichen Rettungsaktion. Als sie die Vierbeiner entdeckten, befanden sich diese gerade auf dem Beschleunigungsstreifen in Höhe der Autowaschanlage "Elefante Azul" gegenüber der Justizvollzugsanstalt in Palma (Ausfahrt Sóller). Schnell verfolgten die Freunde die Tiere und schafften es, den Verkehr auf der Autobahn anzuhalten, indem sie die Warnblinkanlage ihres Autos einschalteten. Nachdem der Verkehr zum Stillstand gekommen war, begannen sie, die Hunde von der Fahrbahn zu locken und in das Fahrzeug zu setzen. Nachdem die jungen Mallorquiner die Tierein Sicherheit gebracht hatten, übergaben sie die Vierbeiner der Lokalpolizei. Dank des mutigen Eingreifens der fünf jungen Erwachsen konnte womöglich ein schwerer Unfall verhindert werden.