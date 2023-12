Selbst im Winter geht es an der Playa de Palma drunter und drüber. So verhaftete die Nationalpolizei am vergangenen Montag (4.12.) eine 20-jährige Spanierin, die unter Verdacht steht, auf einen 19-jährigen Landsmann vor einer "einschlägigen Diskothek" in der Nähe der Strandbar Nr. 6, dem berühmt-berüchtigten "Ballermann", mit einem Messer mehrmals eingestochen zu haben. Das Opfer erlitt dabei allerdings nur leichte Stichverletzungen. Die Polizei ermittelt dennoch wegen versuchten Mordes.

Der Vorfall ereignete sich nach einer Mitteilung der Polizei am Sonntag gegen 4 Uhr früh. Opfer und Täter hatten in dem Nachtclub zusammen mit weiteren Personen aus unbekannten Gründen einen Streit begonnen, der im weiteren Verlauf zu einer Gruppen-Schlägerei vor der Tür führte. In deren Verlauf zückte eine 20-jährige Spanierin ein Messer und stach damit mehrere Male in den Bauch und in den Rücken des Opfers, das daraufhin blutend zu Boden ging. Der 19-jährige wurde vom später eintreffenden Notarzt in ein Krankenhaus gebraucht, konnte jedoch wenige Stunden wieder entlassen werden. Die Täterin hatte nach ihrem Angriff das Messer fallen gelassen und war vom Tatort geflüchtet. Als einer ihrer Freunde das Messer aufhob, wurde er von den mittlerweile zur Hilfe gerufenen Türstehern des Lokals entdeckt und auf seiner anschließenden Flucht verfolgt. Den Mitarbeitern der Disco gelang es, den Mann nach einer kurzen Verfolgungsjagd zu überwältigen und die Polizei zu rufen. Die eintreffenden Beamten nahmen den Flüchtigen in Untersuchungshaft. Nach weiteren Ermittlungen konnte die Identität der flüchtigen Messerstecherin ermittelt werden, die sich jetzt vor Gericht wegen versuchten Mordes verantworten muss.