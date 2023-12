In Port d'Andratx, im Südwesten von Mallorca, sind in diesen Tagen tausende Quallen angespült worden. Dieses Phänomen kam auch in den vergangenen Jahren in den Wintermonaten immer wieder vor. Zahlreiche Touristen und Anwohner machten davon Fotos und teilten sie in den sozialen Netzwerken. Die Kreaturen werden dort gern von den nicht wenigen in dieser Region beheimateten Enten verspeist.

Vor allem in den Wintermonaten werden immer wieder Quallen angespült. Nach dem warmen Sommer finden sich im Meer rund um Mallorca noch mehr Quallen als ohnehin schon. Einige Fischer gehen laut der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" davon aus, dass der Rückgang der Niederschläge im Winter und die Zunahme der Sonneneinstrahlung einer der Faktoren für das Anspülen der Quallen sein könnte. Die Tiere versammeln sich oftmals in Küstennähe, zum Beispiel am kleinen Stadtstrand von Brismar, im Gebiet von Can Fasser oder an der Strandpromenade. Ähnliche Nachrichten Mysteriöse Qualle erreicht die Küsten von Mallorca Im Meer rund um die Baleareninsel gibt es verschiedene Exemplare von Quallen: Zu ihnen zählen unter anderem die besonders gefährlichen Portugiesischen Galeeren, die harmlosen Wurzelmundquallen, die Ohrenquallen, die stechenden Feuerquallen und die Kompassquallen, vor der man sich ebenfalls in Acht nehmen sollte. Die am häufigsten vorkommende Art ist die Feuerqualle. Wer ihre Tentakel berührt, spürt einen stechenden Schmerz. Die rötlich anlaufende Stelle sollte mit Salzwasser abgespült werden. Es empfiehlt sich, mit einer Pinzette die möglichen Reste der Tentakel zu entfernen.