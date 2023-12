Die bei Urlaubern beliebte Sóller-Bahn auf Mallorca geht ab kommendem Montag in Winterpause. Das hat das Eisenbahnunternehmen Ferrocarril de Sóller mitgeteilt. Daher wird diese Woche mit den zwei Feiertagen am Mittwoch und Freitag die letzte Woche sein, in der eine Fahrt mit der historischen Eisenbahn zwischen der Inselhauptstadt und dem Tramuntana-Gebirge in diesem Jahr möglich ist. Ab Februar 2024 ist die Bahn dann wieder im Einsatz.

In der Zwischenzeit will der Bahnbetreiber alljährliche Wartungs- und Renovierungsarbeiten durchführen. Im Zuge der Arbeiten wird unter anderem neuer Zement auf dem gesamten Gleisbereich verlegt. Darüber hinaus soll die Strecke insgesamt kontrolliert und instandgesetzt werden, damit pünktlich zur kommenden Saison der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.

Die Straßenbahn, die "Tranvía", die zwischen Sóller und dem Hafen verkehrt, fährt aber weiterhin. Alle Informationen zu Preisen und Abfahrtzeiten gibt es auch auf der offiziellen Webseite. Die Holzbahn wurde 1912 in Betrieb genommen. Sie verbindet Palma über Bunyola mit Sóller und durchquert das Tramuntana-Gebirge. Besonders im Hochsommer erfreut sich die Bahn großer Beliebtheit.