Auf Mallorca wird das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Freitag hält eine Kaltfront auf der Insel Einzug. Laut Aemet kann es den gesamten Tag zu Niederschlägen kommen. Die Sonne wird sich an diesem Tag kaum blicken lassen. Die Temperaturen liegen bei 16 Grad, nachts sinken die Werte zwischen 6 und 9 Grad.

Der Donnerstag startet sonnig, in einigen Regionen können sich aber auch Wolkenfelder bilden. Gegen Abend zieht sich der Himmel immer mehr zu und es kann zu Regenschauern kommen. Der spanische Wetterdienst prognostiziert rund sechs Sonnenstunden. Das Quecksilber steigt auf 18 Grad, nach Sonnenuntergang sinken die Werte auf 6 Grad. Nach aktuellen Wetterprognosen fällt der Freitag auf der Insel buchstäblich ins Wasser. Die Sonne zeigt sich so gut wie gar nicht. Die Temperaturen liegen bei 16 Grad, nachts sinken die Werte lediglich auf 15 Grad und bleiben überdurchschnittlich mild. Das regnerische Wetter hält allerdings nicht lange an. Bereits am Samstag zeigt sich überwiegend die Sonne und es werden wieder bis zu acht Sonnenstunden erwartet. Auch am Sonntag wird es freundlich und es wird wärmer. Die Temperaturen erreichen 19 Grad. Nachts bleibt es bei 13 Grad ebenfalls mild. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei 17 Grad.