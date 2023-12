Auf Mallorca wird es in den kommenden Tagen freundlicher und wärmer. Nach dem feuchten und stürmischen Wetter stabilisiert sich die Wetterlage am Wochenende. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet kann in einigen Regionen sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. Diese Werte liegen deutlich über den für diese Jahreszeit üblichen 15 Grad.

Für diesen Freitag prognostiziert Aemet einen bedeckten Himmel mit Schauern und Regengüssen, die gelegentlich heftig ausfallen und von Gewittern und Hagel begleitet werden können. Im Laufe des Nachmittags klart es in vielen Regionen auf und die Sonne setzt sich durch. Die Tagestemperaturen liegen zwischen 14 und 16 Grad. Nachts sinken die Werte auf lediglich 15 Grad herab. Es bleibt ungewöhnlich mild. Der Wind weht mäßig mit zeitweise starkem Südwestwind. Aufgrund von teils starken Sturmböen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 90 Kilometer pro Stunde können, gibt der spanische Wetterdienst zwischen 11 und 20 Uhr die Warnstufe Gelb heraus. Ähnliche Nachrichten Die kalten Tage sind gezählt: So wird das Wetter auf Mallorca in dieser Woche Mehr ähnliche Nachrichten Am Samstag wird sich das Wetter weiter stabilisieren und die Sonne zeigt sich häufiger. Im Osten der Insel wird es jedoch weiterhin wolkige Abschnitte geben. Auch Niederschläge sind weiterhin möglich. Die Nachttemperaturen werden leicht sinken, während die Tagestemperaturen ansteigen werden. Tagsüber steigt das Quecksilber auf 19 Grad, nachts sinken die Werte auf 9 Grad. Am Sonntag werden die Temperaturen weiter steigen und die Höchsttemperatur wird in einigen Gebieten der Insel 20 Grad überschreiten. Dazu werden bis zu neun Sonnenstunden erwartet. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt auf 5 Prozent. Auch in der kommenden Woche soll sich das beinahe frühlingshafte Wetter fortsetzen.