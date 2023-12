Der Winter auf Mallorca hat sich wieder einmal von seiner schönen Seite gezeigt. Der Samstag auf der Insel ist mit viel Sonnenschein gestartet, dazu gibt es nur wenige Wolkenfelder am meistens strahlend blauem Himmel. Viele Menschen sind zum Beispiel in der Altstadt von Palma de Mallorca unterwegs, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Aber auch die zahlreichen Weihnachtsmärkte der Insel sind gut gefüllt. Bei Tageshöchstwerten von 18 Grad kann man noch viel Sonne tanken – vor allem, wenn man ein windstilles Plätzchen gefunden hat. Auch wenn man eine festere Jacke braucht, kann man das Winterwetter genießen.

Die Wassertemperatur liegt aktuell gleichauf mit der Lufttemperatur: In der Bucht von Palma sind am Samstagmorgen von der Hafenbehörde 17,4 Grad gemessen worden. Sie ist aber kein Hindernis, im Gegenteil. Viele Einheimische und Urlauber springen auch im Winter gerne noch einmal ins Wasser. Sei es am Strandstrand von Palma, Can Pere Antoni, in Cala Mayor oder auch an der Cala Pi. Immer wieder sieht man mutige Schwimmer oder auch Sonnenhungrige in Badekleidung. Wem das zu kalt ist, setzt sich lieber auf eine Bar- oder Restaurant-Terrasse, trinkt einen Café con Leche und lässt es sich in der wärmenden Wintersonne gutgehen.

Wer noch auf der Suche nach einem Ausflugstipp für das zweite Adventswochenende auf Mallorca ist, hat die Qual der Wahl. Neben den vielen Adventsmärkten werden auch noch zahlreiche Dorffeste gefeiert. In Alaró dreht sich noch bis einschließlich Sonntag, 10. Dezember, alles rund um die Pilzernte auf der Insel. Bei der Neuauflage von "Alaró cuina amb bolets" (Alaró kocht mit Pilzen) bieten viele Restaurants ihre Pilz-Menüs an. Außerdem gibt es auf dem Dorfplatz Stände mit Kunsthandwerk sowie weihnachtlichem Essen und Getränke aufgebaut.

Und auch in dem bei deutschen Urlaubern beliebten Dorf Sineu in der Inselmitte wird an diesem Wochenende gefeiert. Bis einschließlich 10. Dezember findet die "Fira de Sant Tomàs" statt, das traditionelle Schlachtfest. Dazu gibt es jede Menge Kunsthandwerk und einen Tiermarkt. Hier kann man sich auch gut mit traditionell hergestellten Wurstwaren der Insel eindecken, nicht zuletzt die Sobrassada. Viele weitere Veranstaltungen auf Mallorca für dieses Wochenende sowie die kommenden Wochen finden Sie auch jederzeit aktuell in unserem Online-Eventkalender.