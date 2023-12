In Palma de Mallorca ist am Samstagabend ein Mann aus dem dritten Stockwerk eines Wohnhauses gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Grund für den Vorfall ist laut einer Meldung des Internet-Auftritts "Crónica Balear" noch unklar, doch möglicherweise hatte der Mann Sport getrieben und das Gleichgewicht verloren. Eventuell stand er unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.

Zeugen hatten den 45-Jährigen auf der Straße liegend gesehen und sofort Helfer angerufen. Die konnten den Mann stabilisieren und in das Inselkrankenhaus Son Espases bringen. Der Vorfall trug sich gegen 23 Uhr an der Ruben-Dario-Straße nahe der Avenida de Portugal zu. Einer der Zeugen äußerte, denn Mann fallen gesehen zu haben.

Normalerweise ereignen sich Balkonstürze auf Mallorca in der Hochsaison in Feriengegenden. Vor allem englischsprachige Touristen taten sich in den vergangenen Jahren in dieser Hinsicht hervor, im abgelaufenen Sommer jedoch wurden deutlich weniger Vorkommnisse dieser Art registriert.