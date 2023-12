In Alcúdia, im Norden von Mallorca, ist vor einigen Tagen ein Bus im Asphalt eingebrochen. Die Lokalpolizei der Gemeinde wurde von mehreren Bürgern alarmiert, die mitteilten, dass ein Personentransporter im Asphalt stecken geblieben war, als der Straßenbelag nachgab. Mehrere Polizeieinheiten waren schnell vor Ort, um den Bereich abzusperren und weitere Schäden zu verhindern. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu schaden.

Inmitten der Straße klafft ein Loch im Asphalt auf. Die Polizei sperrte den Bereich kurzfristig ab.

Der Unfall ereignete sich, als der Bus auf der Landstraße von Artà unterwegs war. Aus bisher unbekannten Gründen entstand ein großes Loch im Asphalt, das das rechte Vorderrad des Fahrzeugs buchstäblich "verschluckt"e. Um das Fahrzeug zu befreien, musste ein spezieller Kran eingesetzt werden.

Viele Anwohner und Geschäftsinhaber in der Gegend haben in den sozialen Netzwerken öffentlich die schlechte Instandhaltung der Straße von Artà angeprangert. So seien in den vergangenen Monaten immer mehr Schlaglöcher hinzugekommen.

Einen ähnlichen Vorfall gab im Februar in Palma. Wegen des anhaltenden Regens war auf Palmas Altstadtring Avenidas die Straßendecke auf acht Metern Breite eingebrochen. Der Vorfall ereignete sich nahe der Plaça d'Espanya am Abzweig mit der Einkaufsstraße Sant Miquel. Mehrere Fahrspuren mussten gesperrt werden.