Auf Mallorca ist an diesem Donnerstag ein verunglückter Fischer bei der Bucht von S'Illota im Nordwesten gerettet worden. Nach Angaben der Einsatzkräfte war der 50-jährige Spanier beim Angeln von einer Klippe gestürzt. Dabei verletzte er sich so schwer am Knie, dass er nicht mehr selbstständig das steile Gelände verlassen konnte.

Nachdem man ihn aus der Luft geortet hatte, stellten die Rettungskräfte fest, dass er sich in einem felsigen Gebiet aufhielt. Begleitet von zwei Bergwachtmännern konnte der Mann schließlich geborgen werden. Der 50-Jährige wurde zunächst an die nahegelegene Bucht von Port de Sóller gebracht. Dort wartete ein Krankenwagen, der den Fischer in das Universitätsklinikum Son Espases transportierte. Die kleine Halbinsel S'Illeta befindet sich zwischen der Bucht von Sa Calobra und dem bei Urlaubern beliebten Küstenort Port de Sóller. Oberhalb des "Inselchens" erstreckt sich der Puig de Balitx.