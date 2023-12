Auf Mallorca ist es am Donnerstagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Dabei ist ein 89-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Mann war von Inca nach Llubí auf der Ma-3440 unterwegs und kam aus bisher unbekannten Gründen von der Straße ab. Am Kreisverkehr am Ortseingang von Llubí in der Inselmitte prallte der Wagen des Mannes scheinbar ungebremst gegen eine Steinmauer. Zeugen des Unfalls alarmierten die Rettungskräfte, weil der Mann bewusstlos in seinem Auto lag. Doch die Wiederbelebungsversuche liefen ins Leere – sie konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, ist aktuell noch nicht bekannt. Die Verkehrseinheit der Guardia wird den Unfallwagen jetzt weiter untersuchen. Auch eine Autopsie soll Licht ins Dunkle bringen und klären, ob der Mann unter gesundheitlichen Beschwerden oder Vorerkrankungen gelitten haben könnte. Vor Ort müssen sich am Donnerstag um 19 Uhr tragische Szenen abgespielt haben. Denn das Unfallopfer war wohlhaft in Llubí, unweit des Unfallortes. Deshalb eilten seine Angehörigen und Familienmitglieder zur Unfallstelle, als sie von dem Tod des Seniors erfuhren.