Dieser Fall hat auf Mallorca und in Deutschland für viel Fassungslosigkeit gesorgt: Ein vermeintlicher tödlicher Unfall aus dem Oktober 2022, der ein Jahr später als mutmaßlicher Mordfall aufgeklärt worden ist. Dabei hatte ein 20-jähriger deutscher Urlauber auf der Flughafenautobahn zwischen Palma de Mallorca und Llucmajor sein Leben verloren. Die Polizei konnte den Fall als Tötungsdelikt aufklären und zwei Verdächtige festnehmen. Zahlreiche Medien auf Mallorca und auch in Deutschland hatten darüber berichtet. Die MM-Schwesterzeitung Última Hora konnte den Leiter der zuständigen Mordkommission, Ángel Ruiz, jetzt zu dem Fall interviewen. Die Fragen stellte der spanische Redakteur Juan P. Martínez.

F: Die Nationalpolizei der Balearen hat 100 % der von ihr untersuchten Mordfälle erfolgreich aufgeklärt.

A: Wir sind sehr froh darüber. Wir sind sehr glücklich darüber. Der Erfolg ist auf die Fähigkeiten der Mitglieder der Mordkommission zurückzuführen, sowohl heute als auch in den vergangenen Jahren, und auch auf die Personen, die die verschiedenen Teams geleitet haben.

F: Einer der Fälle, der ihnen in letzter Zeit die meiste Arbeit beschert hat, ist das Verbrechen auf der Autobahn von Llucmajor.

A: Unfälle mit Fahrerflucht sind in diesem Gebiet selten. Es stimmt, dass zu dieser Zeit in der Nähe des Tatorts viel Tourismus herrschte, aber es stimmt auch, dass der Fall als Unfall begann und innerhalb weniger Stunden festgestellt wurde, dass es Beweise für die Beteiligung von Dritten gab. Die Guardia Civil de Tráfico nahm die Ermittlungen auf und kurz darauf übernahmen wir sie.

F: Wann wurde ihnen klar, dass es sich um einen Mord handelte?

A: Ein Augenzeuge hat zum Unfallzeitpunkt einen weißen Lieferwagen gesehen. Dieser Mann war sehr hartnäckig in dieser Sache. Wir stellten Nachforschungen an und sahen, dass es unmöglich war, dass der Verstorbene innerhalb von kürzester Zeit selbstständig zum Unfallort gelangt sein konnte. Er besaß kein Auto, und so begannen wir, weitere Nachforschungen anzustellen.

F: Das war sehr viel Arbeit für Sie, oder?

A: Wir haben fast bei null angefangen. Wir hatten eine Beschreibung eines ganz gewöhnlichen Lieferwagens, von denen es tausende gibt. Als wir die Marke und das Modell hatten, verglichen wir sie mit den mehr als 95.000 Fahrzeugen, die es in Spanien gibt, und wir filterten sie, um ein bestimmtes Ziel zu finden, das wir schließlich auch fanden.

F: Was ist das Schlimmste daran, in ständigem Kontakt mit einer Familie zu stehen, die ihren 21-jährigen Sohn verloren hat?

A: Auch sie sind Opfer. Wir versuchten, sie stets über unsere Arbeit auf dem Laufenden zu halten, aber wir konnten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht alles offen kommunizieren. Es war in unserem Interesse, die Leute glauben zu lassen, dass es sich um einen Unfall handelte, aber sie wussten aus erster Hand, dass es nicht so war. Es gehörte zu unserem Job, dass sie niemandem sagten, was wir untersuchten. Ich versetze mich in ihre Lage, und es muss sehr schwer für sie gewesen sein, so viele Monate lang niemandem zu erklären, dass ihr Sohn bei einem schrecklichen Unfall ums Leben gekommen war und nicht eines natürlichen Todes gestorben war.

F: Erinnern Sie sich, wie Sie der Familie mitteilen konnten, den Fall gelöst zu haben?

A: Es gibt nichts Befriedigenderes, als einer Familie so etwas mitzuteilen. Wir sind sehr glücklich, aber noch mehr, wenn wir mit Menschen arbeiten, die so viel gelitten haben. Es gibt nur wenige Dinge, die für uns beruflich erfüllender sind. Das ist es, was wir aus solchen Fällen mitnehmen.

F: Haben die Verhafteten geglaubt, sie hätten es mit einem perfekten Verbrechen zu tun?

A: Man muss davon ausgehen, dass es fast unmöglich ist, ein perfektes Verbrechen zu begehen, aber ich glaube, dass die Tatverdächtigen tief im Inneren wussten, dass sie früher oder später auffliegen würden.

F: Apropos das perfekte Verbrechen: Glauben Sie, dass es das gibt?

A: Aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, dass es möglich ist, dass es das gibt, aber ich werde natürlich nicht den kleinsten Hinweis darauf geben, was ich denke.

F: Wenn Sie auf die letzten vier Jahre zurückblicken, was war für Sie die größte Herausforderung?

A: Zweifelsohne der deutsche Tourist, der im Oktober 2022 auf der Flughafenautobahn ums Leben gekommen ist. Es gab keine Beziehung zwischen dem Opfer und den mutmaßlichen Tätern, und das macht die Ermittlungen sehr schwierig.

Weitere mysteriöse Autoban-Fälle

Kurz nach der Aufklärung dieses vermeintlichen Verkehrsunfalls von Oktober 2022 auf der Flughafenautobahn von Mallorca als Mordfall, meldete sich bei der MM-Redaktion eine weitere Familie aus Deutschland. Pascal H., 21 Jahre alt, starb damals auf demselben Abschnitt der Autobahn durch einen Verkehrsunfall. Er sei alkoholisiert sowie desorientiert gewesen und habe sein Hotel gesucht, dabei sei er auf die Autobahn geraten und von einem Auto erfasst worden. Bis heute zweifelt die Familie an dieser Version der Behörden. Hier können Sie den Artikel nachlesen.

Auch ein anderes deutsches Medium auf der Insel, die Mallorca Zeitung, berichtete am Freitag, 10. November, von einem ähnlichen Fall. In der Nacht auf den 9. Oktober 2015, war Alexander L. unter ähnlichen Umständen ums Leben gekommen. Ebenfalls an der Ausfahrt 11, auf Höhe der Playa de Palma. Er war damals 23 Jahre alt.