Die Meldung vom Oktober 2022 war tragischen Inhalts, wurde aber von den Medien schnell als Routinefall abgestempelt: Ein junger deutscher Urlauber aus Deutschland war auf der Schnellstraße MA-19, die Palma mit Llucmajor verbindet, zu nächtlicher Stunde von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Dazu erfuhren die Leser seinerzeit, dass der 20-Jährige viel Alkohol im Blut gehabt und sich offenbar auf der Suche nach seinem Hotel verlaufen habe. Sein kurzes Leben endete auf Höhe Kilometer 10.900 besagter Schnellstraße.

Jetzt nahm der Fall eine überraschende Wende. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Donnerstagabend nahm die Nationalpolizei im Zusammenhang mit dem Tod des 20-jährigen Deutschen inzwischen zwei Männer fest. Ihnen werde vorgeworfen, für den Tod des Urlaubers unmittelbar verantwortlich zu sein. Einer der Tatverdächtigen sei am Mittwoch dem Haftrichter in Palma vorgeführt worden, der umgehend U-Haft anordnet habe, so das Blatt. Sein mutmaßlicher Komplize säße in einem Gefängnis in Málaga auf dem spanischen Festland ein. "Ultima Hora" beruft sich auf ermittlernahe Kreise, der verantwortliche Richter erließ eine Informationssperre.

Sollten sich die an das MM-Schwesterblatt durchgedrungenen Informationen bewahrheiten, verliefen die letzten Stunden des deutschen Mallorca-Urlaubers folgendermaßen: Nach einer durchzechten Nacht, vermutlich an der Playa de Palma, machte sich der junge Mann auf den Nachhauseweg in sein Hotel. In diesem Augenblick wird er von den zwei Festgenommen auf dem Gehweg angegangen und mit Gewalt in einen wartenden Lieferwagen gestoßen. Während einer der mutmaßlichen Täter dem Urlauber seine Wertsachen raubt, steuert der zweite das Fahrzeug auf die Schnellstraße MA-19. Auf Höhe Kilometer 10.900 öffnen sie während der Fahrt eine Tür und schubsen ihr Opfer auf den im Dunkeln liegenden Asphalt.

Dort bleibt der 20-Jährige regungslos liegen. Im Verlauf der Nacht nähert sich ein ahnungsloser Autofahrer und überrollt den jungen Urlauber. Ab diesem Zeitpunkt schalten sich Polizei und Rettungskräfte ein. Wenige Stunden später geht durch die Lokalpresse, dass ein betrunkener Urlauber aus Deutschland auf der Schnellstraße herumirrte und von einem Auto überfahren wurde. Die Meldung erregte für einen kurzen Augenblick viel Aufsehen, danach ging man zur Tagesordnung über. Bis heute, da bekannt wurde, dass sich der Fall deutlich komplexer darstellt als ursprünglich angenommen.

Zu dem Fall hat die Deutsche Presseagentur (dpa) folgenden Korrespondentenbericht veröffentlicht:

Überraschende Wende im Fall eines vor gut einem Jahr auf Mallorcas Flughafen-Autobahn zu Tode gekommenen Deutschen: Der 20-jährige Urlauber sei im Oktober 2022 wohl nicht Opfer eines Unfalls geworden, sondern mutmaßlich ermordet worden, teilte die Polizei am Freitag auf der spanischen Urlaubsinsel mit. Zwei Männer seien als Verdächtige festgenommen und inzwischen in Untersuchungshaft genommen worden. Ihnen werde Mord zur Last gelegt. Die Ermittler vermuten, dass das Opfer unweit der vor allem bei deutschen Touristen beliebten Playa de Palma aus einem fahrenden Auto gestoßen wurde. Dafür gebe es auch einen Augenzeugen, hieß es.

Bisher hatte man gedacht, dass der junge Tourist aus Nordhessen, der viel Alkohol im Blut hatte, sich am 8. Oktober 2022 auf der Suche nach seinem Hotel verirrt oder aus Leichtsinn auf die Fahrbahn begeben und sich dort hingelegt habe. Gegen 22.30 Uhr wurde er damals auf der MA-19 Richtung Palma unweit der Playa de Palma von einem Wagen überfahren.

Die Fahrerin sagte seinerzeit aus, sie habe den auf der Fahrbahn liegenden Mann zwar gesehen, aber nicht mehr rechtzeitig bremsen oder dem leicht bekleideten Körper ausweichen können. Sie hatte damals sofort angehalten und die Polizei angerufen. Die Behörden sind inzwischen davon überzeugt, dass das Opfer bewusstlos auf der Fahrbahn lag, nachdem es von den beiden Verdächtigen aus dem fahrenden Wagen gestoßen wurde. Der Fall wurde deshalb bereits vor einiger Zeit von der Mordkommission der spanischen Nationalpolizei übernommen.

Der Leiter der Mordkommission der Nationalpolizei auf den Balearen, Ángel Ruiz, war auf der Pressekonferenz in Palma sichtlich bewegt und bedankte sich - den Tränen nahe und auf Deutsch - bei der Familie des Opfers: „Vielen Dank für eure Geduld, ihr habt eurem Sohn sehr geholfen.“ Man sei mit der Familie ständig in Kontakt gewesen, um diese auf dem Laufenden zu halten. Vater, Mutter und Schwester hätten es geschafft, „ein Jahr lang nichts zu sagen“, was den Erfolg der Ermittlungen gefährdet hätte. Ruiz: „Wir wollten nicht, dass die Verdächtigen erfahren, dass überhaupt in der Sache ermittelt wurde.“

Die Rekonstruktion der tragischen Nacht durch die Polizei ergab Folgendes: Nach einer Partynacht mit einem Freund stieg der junge Tourist unter noch unbekannten Umständen in den Kleintransporter zu den beiden Männern, die ihn hätten ausrauben wollen. Das geschah mutmaßlich am sogenannten Ballermann. Der Urlauber hat den amtlichen Erkenntnissen zufolge irgendwann Widerstand geleistet, da er aber stark angetrunken und allein war, hatte er keine Chance.

Einer der beiden Verdächtigen wurde den amtlichen Angaben zufolge am Montag in Málaga im Süden Spaniens gefasst, der andere einen Tag später in Palma. Die beiden Spanier seien 36 und 44 Jahre alt. In Palma sei ein dritter Mann festgenommen worden, der aber inzwischen auf freien Fuß gesetzt worden sei. Er habe den für die Tat mutmaßlich benutzten Lieferwagen eines Unternehmens beruflich gelegentlich gefahren, habe jedoch mit der Tat nichts zu tun, hieß es.

Die Polizei sprach von „komplexen“ Ermittlungen bei der Aktion mit dem deutschen Codenamen „Jäger“. Der Augenzeuge habe zwar den weißen Lieferwagen beschreiben können, aber Nummernschild, Marke und Modell habe er nicht erkannt. Deshalb seien rund 100 000 Lieferwagen Gegenstand der Ermittlungen gewesen. „Wir mussten auf der Suche nach dem Fahrzeug 20 Beamte einsetzen und von Tür zu Tür gehen“, erzählte Ruiz. Details, wie man den Verdächtigen auf die Spur kam, wollte der Mordkommissions-Chef nicht verraten. Es gebe bereits auch erste Aussagen der Festgenommenen, aber dazu könne man noch nichts sagen.