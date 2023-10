An der Playa de Palma ist in der Nacht zum Freitag ein Mann erstochen worden. Medienberichten zufolge entdeckte ein Taxifahrer den noch Lebenden gegen 1.50 Uhr in einer großen Blutlache in der Llautstraße. In der Gegend halten sich nach wie vor zahlreiche Urlauber vor allem aus Mitteleuropa auf.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 37-jährigen gebürtigen Dominikaner mit deutschem Pass. Ein 27-jähriger, aus der Bundesrepublik stammender Mann, wurde als mutmaßlicher Täter festgenommen. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" erfuhr, hatten sich der mutmaßliche Täter und das spätere Opfer zusammen mit anderen Personen in einer Bar aufgehalten. Die beiden Männer stritten immer lauter, auf der Straße wurde dann die Tat verübt. Der Messerstecher konnte zunächst noch fliehen, wurde aber von Polizisten eingeholt und abgeführt. Die herbeigeeilten Hilfskräfte fanden den Niedergestochenen bereits tot vor. In der Gegend, wo das Verbrechen verübt wurde, befinden sich mehrere Hotels.