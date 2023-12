Einmalig 800 bis 1400 Euro können neu gewordene Eltern mit Beginn des kommenden Jahres 2024 für jedes neugeborene Kind auf Mallorca und den Nachbarinseln kassieren. Mit dieser ungewöhnlichen Maßnahme will die Inselregierung gegen die Kinderlosigkeit auf den Balearen ankämpfen.

Konkret heißt das, dass jede Familie für das erste Kind 800 Euro Zuschuss bekommen, und ab dem zweiten Baby dann weitere 1000 Euro. Ab dem dritten Neugeborenen gibt es 1200 Euro und für den vierten Säugling weitere 1400 Euro.

Ursprünglich stand in dem Programm der neugewählten, konservativen Balearen-Regierung, dass junge Familien mit frischem Nachwuchs bei der Abgabe der Steuererklärung mehr finanzielle Vorteile in Form von Steuererleichterungen bekommen. Nun haben die Parteien PP und Vox ihre Pläne geändert, da sie den bürokratischen Prozess vereinfachen und beschleunigen wollen. Das bedeutet, dass die frisch gebackenen Eltern das Geld in Form eines "Baby-Schecks" erhalten, sobald ihr Kind das Licht der Welt erblickt. Die neue Verordnung muss zunächst vom Parlament verabschiedet werden, soll aber bereits ab dem 1. Januar 2024 in Kraft treten.

Im vergangenen Jahr wurden auf den Inseln 9079 Kinder und somit viel weniger als in den Jahren zuvor geboren. Hinzu kommt, dass erstmals seit Jahrzehnten die Zahl der Sterbefälle die der Geburten übersteigt, was zu einer Art "demographischen Winter" führen könnte.