Zwei Dozenten der Balearen-Universität UIB (Universitat de Illes Balears) haben es unter die einflussreichsten Wissenschaftler der Welt geschafft. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, finden sich die Namen von Jaume Flexas (Pflanzenphysiologie) und Antoni Sureda (Biologie und Gesundheitswissenschaften) gegenwärtig in der Liste Highly Cited Researchers 2023 wieder. In dieses Ranking finden nur jene Wissenschaftler Eingang, deren Publikationen zu den meistzitierten ihres Fachbereiches gehören.

In dem aktuellen Ranking listet die Datenbank der Firma Clarivate Analytics insgesamt 7.125 Forscher weltweit auf. Flexas, so die Zeitung, würde darin seit 2014 ununterbrochen gelistet werden, sein Kollege Sureda seit vergangenem Jahr. Das Wirken Flexas konzentriert sich einerseits auf Forschungsarbeiten in den Bereichen mediterrane Pflanzenwelt (PlantMed), ferner arbeitet der Mallorquiner am Institut für landwirtschaftliche und wasserwirtschaftliche Studien (Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua, Inagea), das der UIB angeschlossen ist. Im Zentrum seiner Forschungsarbeiten steht die Fotosynthese. Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die Flexas bislang erhalten hat, zählen der Premio Nacional Sabater (2005) und der European Young Scientist FESPB Award (2006).

Bei der Arbeit des Biologen und Gesundheitswissenschaftlers Sureda stehen vor allem Prozesse im Vordergrund, die im Zusammenhang mit Essstörungen und Übergewicht stehen, etwa Stoffwechselstörungen. Ferner forscht Sureda zu den Vorzügen der klassischen mediterranen Ernährung und auffälligen Einlagerungen von bestimmten Fetten in den Leberzellen. Viel Beachtung finden auch seine Arbeiten in den Bereichen Biochemie und Molekularbiologie. Der Lehrstuhlinhaber gehört unter anderem einem Forschungsteam für Ernährungswissenschaft und Oxidativem Stress sowie dem balearischen Institut für Gesundheitsforschung (Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares) an.