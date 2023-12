Die Hotelkette Meliá Hotels International erweitert auf ihrer Heimatinsel Mallorca ihr Portfolio. MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete am Mittwoch, dass das Unternehmen sich auf eine "strategische Zusammenarbeit" mit der Summum Hotel Group geeinigt habe. In einem ersten Schritt hätte dies zur Folge, zwei Luxusherbergen des neuen Partners unter das Dach der Premiummarke Meliá Collection zu holen. Unter diesem Markennahmen unterhält das mallorquinische Unternehmen in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten Edelherbergen in zumeist historischen Gemäuern.

Eines der beiden außergewöhnlichen Hotels ist laut Pressemitteilung des Unternehmens das Fünf-Sterne-Haus Summum Prime Boutique Hotel im Herzen Palmas. In dem einstigen Herrschaftssitz einer mallorquinischen Adelsfamilie, dem im 16. Jahrhundert errichteten Palacio de Can Berga-Ladària, stehen betuchten Gästen derzeit 18 Suiten zur Verfügung. Zu der "urbanen Oase", wie das Unternehmen die Herberge beschreibt, gehören ferner ein exklusives Restaurant und ein Spa-Bereich, zu dem ausschließlich Gäste Zutritt haben. Das zweite Hotel, das die Summum Hotel Group der Meliá Collection einverleibt, ist laut "Ultima Hora" das exklusive Landhotel Ratxó nahe Galilea. Auch dieses Haus, das von der Bergkette Serra Tramuntana eingerahmt ist, zieren fünf Sterne. Neben 25 stilvoll eingerichteten Suiten und Zimmern verfügt das Ratxó über eine weitflächige Außenpoolanlage, Spa-Bereich, Restaurant und Chill-out-Terrasse. Beide Häuser sollen weiterhin dem direkten Management der Summum Hotel Group unterstehen und ihre persönlichen Noten beibehalten. Der Bekanntheitsgrad der Marke Meliá Collection soll in erster Linie dazu beitragen, die Hotels einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.