Mitten in einem der beliebtesten Urlaubsorte Mallorcas wird demnächst ein neues Luxushotel eröffnen. In dem malerischen Bergdorf Valldemossa soll im Februar ein neues Fünf-Sterne-Hotel an den Start gehen. Es gehört zu der Hotelgruppe It Mallorca, die seit 2011 auf der Insel angesiedelt ist. Das luxuriöse Boutique-Hotel in Valldemossa besteht aus nur zwölf Zimmern. Die Ausstattung soll Kunst, Architektur und Design vereinen. Mit dem neuen Angebot will die Hotelkette auch Fahrrad-Touristen ansprechen, die im Tramuntana-Gebirge Aktivurlaub machen.

Ausgestattet sein sollen die Zimmer und Suiten mit Designermöbeln, auch die Hotelküche wird einiges zu bieten haben. Wie man der Homepage jetzt schon entnehmen kann, werden Einflüsse aus Japan und Peru mit "den begehrtesten mediterranen Produkten kombiniert", heißt es: "Ein einzigartiger gastronomischer Vorschlag, voller Farbe und überraschender Geschmacksrichtungen", beschreibt es die Hotelkette. Online sind die Zimmer noch nicht buchbar, die Informationen auf dem Internetauftritt sind noch spärlich. Die offizielle Eröffnung soll Ende Februar kommenden Jahres erfolgen. Die Hotelgruppe It führt auf Mallorca aktuell fünf Luxushotels. Das erste eröffnete sie 2011 in der Altstadt von Palma de Mallorca in einem Haus aus dem 17. Jahrhundert. Vier Hotels sind in der Inselhauptstadt angesiedelt, ein weiteres steht im Norden der Insel in Pollensa.