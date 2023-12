Im Rahmen einer Antidrogen-Razzia haben 20 Beamte der Guardia Civil zwei Wohnungen in Palma de Mallorca und Marratxí gestürmt. Die vermummten Einsatzkräfte schritten am Mittwochmorgen zur Tat und sorgten durch ihr Auftreten für Aufmerksamkeit auf den Straßen. Eine der gestürmten Wohnungen befindet sich an der belebten Avenida Argentina in Palma, die andere nahe einem Supermarkt in Marratxís Ortsteil Pont d'Inca.

Die Beamten traten die Türen ein, in der Immobilie in Marratxí wurden mehrere junge Kolumbianer festgenommen. In der Wohnung an der Avenida Argentina wohnen Studenten, die gegenüber Nachbarn angaben, nichts mit Drogenhandel zu tun zu haben. Die Polizisten stellten dort 500 Euro sicher. Ansonsten wurde über die Aktion und weitere Umstände nichts bekannt. Der Drogenhandel auf Mallorca ist sehr ausgeprägt, es kommt immer mal wieder zu Polizeiaktionen. Besonders mit Marihuana wird gehandelt, nicht selten werden Plantagen entdeckt und die Pflanzen beschlagnahmt. Die Insel gilt auch als Hotspot im Kokainhandel. Was die aktuelle Razzia angeht, so wird mit weiteren Polizeiaktionen gerechnet.