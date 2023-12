Eine anonyme Bombendrohung hat am Freitagmorgen Alarm in der französischen Schule Liceo Francés in Mallorcas Hauptstadt Palma ausgelöst. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ging bei der Schulleitung eine E-Mail ein, derzufolge eine Sprengladung in der Bildungseinrichtung im Stadtviertel sa Taulera angebracht sei. Die Schule habe daraufhin umgehend die Behörden alarmiert. Sprengstoffexperten der Nationalpolizei durchsuchten mit Spürhunden daraufhin sämtliche Räume der Schule. Eine Evakuierung erachteten die Behörden einstimmigen Medienberichten zufolge als nicht notwendig. Nachdem von den Sprengstoffexperten keinerlei Hinweise auf eine Bombe gefunden worden waren, gab die Polizei noch im Verlauf des Vormittags Entwarnung.

Medienberichten zufolge war die französische Schule in Palma nicht die einzige, die an diesem Vormittag eine falsche Bombendrohung erhielt. Eine ähnlich lautende E-Mail hätten zudem mehrere Schulen am spanischen Festland erhalten, darunter das Liceo Francés in El Campillo bei Alicante. Im Gegensatz zu ihren Kollegen auf Mallorca ließ die Einsatzleitung dort vorübergehend die Schule räumen. Die Behörden haben Untersuchungen eingeleitet, um den Ursprung der Schreiben zu ermitteln.