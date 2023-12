Seit dem 11. Dezember hat die spanische Verkehrsbehörde (DGT) eine einwöchige landesweite Vorweihnachtskampagne mit intensiven Alkohol- und Drogenkontrollen gestartet. „In der Vorweihnachtszeit, in der viele Zusammenkünfte im Familien- und Freundeskreis stattfinden, bei denen in der Regel auch Alkohol im Spiel ist, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der einzig sichere Wert bei 0,0 % liegt", erklärte ein Sprecher der DGT.



Alkoholkonsum ist die zweithäufigste Ursache für Verkehrsunfälle in Spanien. Nach Angaben der Nationalen Beobachtungsstelle für Straßenverkehrssicherheit wurden bei mehr als der Hälfte der im Jahr 2022 tödlich verunglückten Fahrer Alkohol und/oder Drogen nachgewiesen.



Die Zahlen der DGT für Mallorca im Jahr 2022 zeigen, dass 360 Fahrer Punkte in ihrem Führerschein verloren haben, weil sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gefahren sind.



Von diesen 360 Fahrern wurden 73 in Alcudia bestraft, wo die meisten Sanktionen verhängt wurden, gefolgt von Santa Margalida mit 59, Manacor mit 49 und Palma mit nur 26. Die Zahl der Sanktionen ist weniger ein Indikator für das Ausmaß der Trunkenheit am Steuer als vielmehr für die Intensität der Polizeikontrollen.