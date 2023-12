Nach einem mehrere Meter tiefen Sturz im Flughafengebäude von Palma de Mallorca ist ein deutscher Tourist am Dienstag im Krankenhaus Son Espases seinen schweren Verletzungen erlegen. Das meldete das Internet-Portal "Crónica Balear". Der Vorfall hatte sich am Montagabend gegen 20.30 Uhr im Hauptgebäude des Insel-Airports ereignet.

Ein Flughafen-Mitarbeiter fand den Schwerverletzten in einer Blutlache in der Nähe mehrerer Aufzüge in einem Bereich am Ende des Terminals, wo man an Geländern entlang etwa mit Gepäckwagen einen Weg hoch- oder heruntergehen kann. Man gelangt so zu anderen Stockwerken. Von diesen Bereichen gibt es zwei an den beiden Enden des Hauptgebäudes.

Bei dem Mann handelte es sich dem Bericht zufolge um einen 26-Jährigen, er wurde zunächst in das Krankenhaus Son Espases gebracht. Dort wurde ein Herzstillstand festgestellt, doch der Patient konnte vorübergehend reanimiert werden. Doch seine Verletzungen waren zu schwer, sodass er starb. Die Nationalpolizei versucht nun, die Ursachen für den Sturz herauszufinden. Es wird angenommen, dass der Mann mindestens aus der Höhe eines dritten Stockwerks gefallen war.