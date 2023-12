Auf Mallorca werden Beamte der Nationalpolizei künftig in den Straßen von Palma und Manacor mit Taser-Pistolen patrouillieren. Das hat die Polizei in einer offiziellen Pressemitteilung bekanntgegeben. Ziel sei es, auf diese Weise Gewalttaten verstärkt einzudämmen. Das Gerät sei in der Lage, elektronische Schocks mit einer geringen Stromstärke (50.000 Volt) abzugeben. Damit können Kriminelle umgehend bewegungsunfähig gemacht werden.

Die Taser verfügen über ein Abschreckungssystem, das zunächst aus einem Aufblutzen und einem zischenden Geräusch besteht, um den vermeintlichen Angreifer einzuschüchtern. Gelingt diese nicht, wird ein Elektroschock abgegeben, der fünf Sekunden lang anhält und die Person bewegungsunfähig macht, sodass sie von der Polizei überwältigt und in Gewahrsam genommen werden kann. Ähnliche Nachrichten Mitten in Palma: Vater übergießt Sohn mit Benzin und droht, ihn anzuzünden Mehr ähnliche Nachrichten Eines der wichtigsten Merkmale der Pistole ist, dass, wenn der Beamte den Elektroschocker zieht, automatisch eine Aufzeichnungskamera aktiviert wird, bis die Pistole wieder in den Halter geschoben wird. Auf diese Weise sind die Grundrechte sowohl des Bürgers als auch des Polizisten jederzeit geschützt, so die Pressestelle. Alle Polizisten werden zudem vor der Nutzung der elektrischen Pistolen speziell geschult. "Es ist eine Garantie, sowohl für den vermeintlich Kriminellen als auch für den Beamten, der sich mit der Situation befassen muss", so Hauptkommissar Javier Martín, Leiter der Brigade für Bürgersicherheit gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Auf den Balearen werden insgesamt 27 Geräte im Einsatz sein: 4 auf Menorca, 6 auf Ibiza und 17 in der Inselhauptstadt und in Manacor. Weitere Geräte sollen in Zukunft folgen.