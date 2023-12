Nach einer brutalen Prügelattacke gegen zwei Mitschüler auf Mallorca hat die Schulleitung am Donnerstag den mutmaßlichen Aggressor der Schule verwiesen. Laut MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ereignete sich der Zwischenfall tags zuvor im Colegio Beat Ramon Llull in Inca. Demnach schlug der mutmaßliche Täter, ein 16 Jahre alter Jugendlicher, auf zwei etwa gleichaltrige Mitschüler mit solch einer Brutalität ein, dass dem Blatt zufolge die Gefahr besteht, dass eines seiner Opfer das Augenlicht verliert. Anlass war offenbar ein Ball, der den späteren Aggressor zufällig am Kopf getroffen hatte.

Ähnliche Nachrichten Mit 50 Zentimeter langen Machete bedroht: In einer Bar auf Mallorca kam es zum Streit zwischen zwei Männern Die Schulleitung habe nach kurzen Beratungen beschlossen, den mutmaßlichen 16-jährigen Schläger nur 24 Stunden später von der Schule zu verweisen, meldete das Blatt weiter. "Wir sahen uns gezwungen, mit Entschlossenheit zu handeln", sagte ein Schulsprecher. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass ein solches Verhalten geduldet werde. Weiter hieß es seitens der Schulleitung, man sei "enttäuscht und überrascht", es handele sich nicht um Schüler, die in der Vergangenheit durch problematisches Verhalten aufgefallen seien. Nach Angaben von "Ultima Hora" mussten die beiden Opfer mit schweren Gesichtsverletzungen im Universitätskrankenhaus Son Espases beziehungsweise einem Gesundheitszentrum ärztlich behandelt werden. Noch am gleichen Tag habe die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. In dem Fall, der über die Stadtgrenzen von Inca hinaus für großes Aufsehen auf Mallorca sorgte, habe inzwischen die Jugendstaatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.