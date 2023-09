Am Freitagabend verhaftete die spanische Polizei zwei Männer südamerikanischer Herkunft, denen vorgeworfen wird, in einer Bar in Palma de Mallorcas Stadtteil Son Canals einen Mann mit einer 50 Zentimeter langen Machete bedroht zu haben. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, soll es zwischen den Männern nicaraguanischer und kolumbianischer Nationalität gegen 20 Uhr zu einem Streit gekommen sein. Zuvor hätten die beiden Festgenommenen, die Arbeitskollegen sind, Alkohol getrunken.

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden ist dermaßen eskaliert, dass ein Zeuge versuchte, den Streit zu schlichten – ohne Erfolg. Daraufhin begann die Rangelei zwischen den drei Tatverdächtigen, wobei sogar ein Schlagstock zum Einsatz kam. Als einer der Beteiligten zu seinem Auto ging, und daraufhin mit einer Machete zurückkam, drohte die Situation komplett außer Kontrolle zu geraten. Augenzeugen riefen daraufhin die Polizei, die wenige Minuten später am Ort des Geschehens eintraf. Auf dem Foto ist die Waffe mit der langen Klinge des Tatverdächtigen erkennbar. Nachbarn hielten die Szenen mit ihren Handykameras fest. Einer der mutmaßlichen Täter versuchte bedrohte dabei weiterhin das eine Opfer mit der Waffe und versuchte anschließend mit dem Auto zu flüchten. Der andere Mann hingegen drohte den Zeugen mit dem Tod, falls sie versuchen würden, vor den Beamten auszusagen. Letzendlich konnte den Streitenden von der Polizei das Handwerk gelegt werden.