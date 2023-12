Ein Autofahrer auf Mallorca muss sich gleich für mehrere Unfälle verantworten. Nach Berichten des spanischen Nachrichtenportals "Cronica Balear" fuhr der Mann am Freitagabend zunächst eine Motorradfahrerin an, flüchtete vom Tatort und verursachte im Anschluss weitere Unfälle an der Hafenpromenade Paseo Marítimo in Palma.

Gegen 22.30 Uhr gingen bei den Einsatzkräften in der Inselhauptstadt zahlreiche Anrufen ein, in denen auf Unfälle an verschiedenen Stellen der Avenida Adolfo Suárez hingewiesen wurde. Zunächst ging die Polizei davon aus, dass sich alle Zeugen auf denselben Unfall bezogen. Doch nach der Auswertung der Aussagen wurde klar, dass ein Autofahrer gleich für mehrere Unfälle in Palmas Innenstadt verantwortlich gewesen sein musste. Ähnliche Nachrichten Acht Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf der Landstraße zum Kap Formentor Mehr ähnliche Nachrichten Der erste Unfall ereignete sich auf der Avenida Argentina. Dort stieß der orangefarbene Clio mit einer Motorradfahrerin zusammen und flüchtete. Der Fahrer fuhr schließlich auf dem Paseo Sagrera bis zur Ampel in Höhe der Kathedrale in Richtung Flughafen. Dort rammte er einen weiteren Motorradfahrer und flüchtete erneut. Auf seiner Weiterfahrt stieß er mit einem BMW zusammen. In Höhe des Gesa-Gebäudes, unmittelbar vor der Auffahrt zur Flughafenautobahn, krachte der Fahrer erneut gegen drei verschiedene Autos. Mehrere Zeugen filmte die wilde Fahrt. Infolge des letzten Unfalls konnte der Mann nicht mehr weiterfahren. Einige Zeugen hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei davon ab, wieder in sein Fahrzeug zu steigen. Die Beamten führten umgehend einen Alkohol- und Drogentest durch. Der Mann hatte das Vierfache der zulässigen Alkoholmenge im Blut und wurde auch positiv auf Rauschgift getestet. Er muss sich jetzt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.